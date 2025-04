Das Ende der heilen Handelswelt?

Halvers Kapitalmarkt-Monitor Robert Halver

Es bleibt spannend in der Finanzwelt, doch ist der Unterhaltungswert gering, sehr gering. Der neuerliche Zollschlag von Trump destabilisiert die Statik der Globalisierung als bislang zuverlässiges Fundament der Weltwirtschaft. Wie kann es mit Konjunktur und Börsen weitergehen?

Der Liberation Day "befreit" Amerika von Wohlstand

Trumps handelspolitische Schock-Therapie erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Grundsätzlich wird auf alle US-Importe ein Basiszoll von 10 Prozent erhoben. Doch zahlen die rund 60 wichtigsten US-Handelspartner teilweise erheblich höhere Zölle (China 54 Prozent, Japan 24 Prozent, EU 20 Prozent). Die bereits verhängten Zölle auf Autos, Aluminium und Stahl bleiben ohnehin bestehen, können aber scheinbar immerhin mit den neuen Zöllen verrechnet werden und kommen nicht noch zusätzlich obendrauf. Aber in Stein gemeißelt ist nichts.

Mit reziproken, also direkt gespiegelten Importzöllen, die US-Unternehmen in diesen Ländern zu tragen haben, hat das nichts mehr zu tun. So ist Trumps Berechnung der von der EU den USA abverlangten Zöllen von 39 Prozent dramatisch zu hoch. Aber sie verkauft sich gut.

Insgesamt versiebenfacht sich der durchschnittliche Zollsatz Amerikas für die Welt schätzungsweise auf gut 20 Prozent und damit den höchsten Stand seit 114 Jahren.

Und bei Vergeltungsmaßnahmen der Zollopfer will der -täter noch weiter zulangen.

Damit foltert Trump den Welthandel, obwohl die Globalisierung auch Amerika durch internationale Arbeitsteilung zu viel Wachstum verholfen hat, das sich ebenso in steigenden US-Aktienkursen äußerte. Das ist aktive Wohlstandsvernichtung.

Stagflation ist kein Ziel von Wirtschaftspolitik

Die Bremsspuren in der US-Industrie sind schon jetzt unübersehbar, obwohl der Zoll-Tsunami noch gar nicht an Land gegangen ist. Die bereits zunehmenden Einfuhrpreissteigerungen sind erst der Anfang und werden eine Kostenexplosion bei Vorprodukten ähnlich wie bei Corona nach sich ziehen. Und leider fressen sich scharfe Preissteigerungen wie ein Geschwür durch die gesamte Volkswirtschaft.

Die fein verästelten, globalen Produktionsprozesse der US-Unternehmen müssen neu aufgebaut werden, was Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Gefahr von Versorgungsengpässen mit Streueffekten und dann noch mehr Inflation ist real. Die Spreizung von steigenden Einkaufspreisen und sinkenden Neuauftragen ist ungesund.

Kaufkraftverluste und Jobangst verderben nicht zuletzt den wirtschaftsdominierenden Verbrauchern die Konsumlaune.

Durch steigenden Kosten- und damit Margendruck bei gleichzeitig getrübten Umsätzen wird das Gewinnwachstum von US-Unternehmen gleich von zwei Seiten in die Mangel genommen. Tatsächlich wird bereits über ein Ende des Wachstumstrends der US-Unternehmensgewinne für die US-Börse diskutiert. Dem Fundamentalismus als Aktien-Triebfeder geht die Spannung aus.

Wenn Trump nicht hören will, hilft ihm dann fühlen?

Der US-Präsident spekuliert darauf, dass Mexiko, Kanada, die EU und China als exportstarke Länder nicht lange den Schmerz der Zollkeule ertragen können und daher eher früher als später zu Trump-Kreuze kriechen werden.

Trumps Annahme, Amerika könne aufgrund seiner negativen Handelsbilanz gegenüber der gesamten Welt einen Handelskrieg nicht verlieren, ist aber falsch. China - immerhin für rund 14 Prozent der US-Importe verantwortlich - hat bereits Vergeltung in die Wege geleitet. Das Land könnte die Lieferung von Medikamenten oder Wirkstoffen, bei denen es zum Teil eine marktbeherrschende Rolle spielt, einschränken oder gar unterbinden.

Die EU hat zwar einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA. Umgekehrt gibt es jedoch einen Dienstleistungsüberschuss, vor allem mit Blick auf US-High-Tech, überhaupt eine besonders global aktive Branche der Amerikaner. Warum also sollte Europa nicht die Keule der Digitalsteuer schwingen und US-social media das Leben bei uns schwermachen. Erste Strafzahlungen werden bereits angedroht.

So hat nicht nur Amerika Trümpfe in der Hand. Jede Art von Kuhhandel oder Deal wäre möglich. Selbst Trump signalisiert Offenheit dafür.

Ohnehin bezeugen Handelsüberschüsse von China und Deutschland, dass die amerikanische Industrie offensichtlich auf Zulieferprodukte aus Europa und Asien angewiesen ist. Und Abschottung passt nicht zu einem Amerika, das sich stärker auf Re-Industrialisierung und Außenhandel stützen will.

Und wenn zuverlässige Wirtschaftspolitik fehlt, die einen planbaren Rahmen für Handel und Investitionen erst schafft, haben ausländische Unternehmen wenig Anreiz, ihre Produktion in die USA umzusiedeln. Hinzu kommen hohe Lohnkosten, die selbst gegenüber Deutschland 25 Prozent höher liegen, von Schwellenländern wie Vietnam ganz zu schweigen.

Schließlich läuft Trump Gefahr, dass handelspolitisch Verschmähte sich nach anderen Partnern umschauen. Gleichzeitig wird der Druck auf Brüssel im Allgemeinen und auf Berlin im Besonderen immer größer, die eigenen Wirtschaftsstandorte aufzuwerten. Ohnehin wird Europa von Amerika und China in die Zange genommen. China wird über Währungsdumping versuchen, seine in den USA nicht mehr zu verkaufenden Güter in Europa abzusetzen. Möge der bislang schwache heilige Wirtschaftsgeist in Berlin deutlich wachsen. Das eigentliche Problem ist nicht Trump, das wahre ist unsere Lethargie.

Insgesamt wäre der allmähliche Verlust Amerikas an geopolitischem Einfluss eingeleitet mit allen negativen Folgen für Weltleitwährung, langfristige Akzeptanz von Staatspapieren, Tragbarkeit der Schulden und Hollywood-Schein.

Als Disziplinierungsfaktor darf man die Kongresswahlen im November 2026 nicht außer Acht lassen. Die Niederlagen der Republikaner bei den Kongresswahlen in Florida und bei der Besetzung des Obersten Gerichtshofs in Wisconsin sind Warnschüsse. Daneben dürfte der ein oder andere republikanische Glaubensbruder wankelmütig werden, der z.B. Ambitionen als Nachfolger im Weißen Haus hat.

Die Finanzmärkte sprechen eine deutliche, eine typisch amerikanische Sprache und fällen ein vernichtendes Urteil. Der Trump-Trade hat sich vollständig in Luft aufgelöst und sogar den Rückwärtsgang eingelegt. Vom Konjunktur-Schreck gepackte Anleger flüchten schon seit Jahresbeginn in US-Bonds als sicheren Anlage-Hafen. Es ist bemerkenswert, dass der damit verbundene Rendite-Verfall bei 10-jährigen US-Staatsanleihen von 4,8 auf aktuell knapp 3,95 Prozent keinen beruhigenden Effekt auf Aktien entfalten kann.

Sinkende Umfragewerte und schwache Finanzmärkte sollten Trump unter normalen Bedingungen sowieso bewegen, seine unorthodoxe Handelspolitik zu überdenken. Noch allerdings geht er all in und ist der Zeitpunkt der Erkenntnis (noch) nicht absehbar.

Marktlage - Schnappatmung

Die Aktienmärkte fahren zunächst auf Sicht. Solange Zoll-Drohungen die Live-Ticker dominieren und Deals ausbleiben, wird die wirtschaftliche Unsicherheit intakt bleiben und müssen Aktienmärkte mit erhöhten Kursschwankungen rechnen.

Zwar ist Konjunkturunsicherheit per se kein Aktienargument. Doch gibt sie den Börsen zumindest ein geldpolitisches Sicherheitsnetz. Denn im Trumpschen Status Quo wird der Druck auf die Fed zunehmen, mehr für die Konjunktur zu tun. Auch die EZB hegt wirtschaftliche Bedenken. Die fortschreitende Desinflation bei Dienstleitungen trägt zur Entspannung des Inflationsszenarios bei.

Für bessere Aktienlaune dürften ab Sommer ebenso Trumps erwartete Steuersenkungen sorgen. Die Konjunkturschwäche wird auch verschuldungsempfindliche Republikaner überzeugen. Allerdings ist die Finanzierung der Steuersenkungen über Zoll-Einnahmen eine Milchmädchenrechnung.

Ebenso liefert China Lichtblicke. Doch steht die jüngste Aufhellung der Industriestimmung wegen des sino-amerikanischen Handelsstreits auf wackeligen Beinen. Peking wird nicht drum herumkommen, auf den zunehmenden Zoll-Druck Trumps mit deutlich mehr Konjunkturmaßnahmen zu reagieren.

Grundsätzlich wird sich die Anlagestrategie in den kommenden Wochen in einer breiteren Regionen- und Branchenrotation sowie in Schnäppchenjagd dokumentieren. Die Frage nach neuen Allzeithochs stellt sich nicht. Kurzfristig wird Defensivqualitäten vor konjunkturzyklischen Titeln gegeben. Dennoch sollten Unternehmen und Branchen, die strukturelles Wachstum aufweisen, weniger zollanfällig sind und von der fiskal- und geldpolitischen Entwicklung profitieren, nicht links liegen gelassen werden.

Sentiment und Charttechnik DAX - Ein Ende der Malaise ist schwierig abzuschätzen

Neben den Zollerhebungen, die schlimm genug sind, ist vor allem die -verunsicherung Gift für den Aktienmarkt. Welche Eskalationsstufe wird noch erreicht? Bis zur Klärung wollen Anleger zunächst nicht beherzt zugreifen. Vorsichtige Anleger fahren ihre Absicherungen an den Terminmärkten weiter hoch, um von neuen Rücksetzer nicht kalt erwischt zu werden.

Immerhin, der von CNN Business ermittelte Fear & Greed Index zeigt extreme Angst an und spricht als Kontraindikator für eine allmähliche Bodenbildung.

Aufgrund des dramatischen Stimmungsverfalls ist bereits viel Negatives in den Aktienkursen enthalten. Wegen vorangegangenen Kursverlusten hat sich die Fallhöhe verkleinert. Auch wenn es schwerfällt, sollte man sich nicht vollständig von den Börsen verabschieden. Antizyklische Anleger mit längerfristigem Horizont könnten sich bei einer weiter fortgeschrittenen Korrektur allmählich wieder Zyklikern nähern, regelmäßige Aktiensparer ohnehin.

Charttechnisch bieten auf dem Weg nach unten die Marken bei 21.550, 21.500, 21.200, 21.068 und 21.050 Punkten Halt. Kommt es zu einer Gegenbewegung nach oben, liegen Widerstände bei 21.978, 22.117, 22.225 Punkten.

Der Autor dieses Artikels ist Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer und Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten der Baader Bank AG: https://www.roberthalver.de/Newsletter-Disclaimer-725

Disclaimer

Die Baader Bank AG stellt Ihnen auf dieser Website verschiedenste Informationen zur Verfügung, insbesondere zum Unternehmen, zu Anlageprodukten, Dienstleistungen und Veranstaltungen, aber auch zu weiteren Themen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind von der Baader Bank AG sorgfältig zusammengestellt worden und werden von der Baader Bank AG regelmäßig überprüft und aktualisiert. Da sich Daten trotz aller Sorgfalt zwischen den Überprüfungsperioden geändert haben können, kann Baader Bank AG keine Gewähr für deren Richtigkeit oder

Vollständigkeit übernehmen. Auch beruhen die Informationen teilweise auf öffentlich zugänglichen sowie als verlässlich geltenden Quellen. Daher kann von Baader Bank AG ebenfalls keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen von Dritten übernommen werden.

Diese Website dient nur Informations- und Werbezwecken. Die auf dieser Website beschriebenen Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet und wir empfehlen, zuvor den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen. Baader Bank AG hält möglicherweise eigene Positionen an den hier beschriebenen Anlageprodukten und dies kann Einfluss auf die dargestellten Informationen haben.

Die Vervielfältigung von auf dieser Website enthaltenen Informationen oder Daten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Baader Bank AG nicht gestattet. Diese Website enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der Baader Bank AG nicht kontrolliert werden können und daher kann die Baader Bank AG keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links übernehmen.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte

Unter Umständen halten Gesellschaften des Baader Bank Konzerns an der Gesellschaft oder den Gesellschaften der betroffenen Wertpapiere eine Beteiligung oder handeln mit den entsprechenden Wertpapieren. Auch Organe, Führungskräfte sowie Mitarbeiter halten möglicherweise Anteile oder Positionen an Wertpapieren oder Finanzprodukten, die Gegenstand von Bewertungen sind. Die Baader Bank gehört zudem möglicherweise einem Konsortium an, das die Emission von Wertpapieren der Gesellschaft, die Gegenstand einer Bewertung sind, übernommen hat. Die Baader Bank kann ferner auch Bankleistungen oder Beratungsleistungen für den Emittenten von solchen Wertpapieren erbringen und betreut möglicherweise analysierte Wertpapiere auf Grund eines mit dem jeweiligen Emittenten geschlossenen Vertrages an der Börse oder am Markt. Organe der Baader Bank bzw. Mitarbeiter können zudem Aufsichtsratsfunktionen bei Emittenten wahrnehmen, deren Wertpapiere Gegenstand von Bewertungen sind.

Copyright ©: Verantwortlicher Ersteller für diese Internetseiten ist die Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland.

Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums begann Robert Halver seinen beruflichen Werdegang zunächst als Wertpapieranalyst bei der Sparkasse Essen. Anschließend arbeitete er als Analyst und Aktienstratege bei der Privatbank Delbrück & Co in Frankfurt.

2001 wechselte Robert Halver zur Schweizer Privatbank Vontobel. Sein Aufgabenschwerpunkt war die Formulierung der Anlagestrategie der Vontobel Gruppe in Deutschland.

Seit 2008 leitet Herr Halver die Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG in Frankfurt. In dieser Funktion ist er auch für die Außendarstellung der Baader Bank tätig.

Robert Halver ist durch regelmäßige Medienauftritte, auf Fachveranstaltungen und Anlegermessen sowie durch Fachpublikationen und als Kolumnist präsent.