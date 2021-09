EZB oder wenn sich eine überzeugte Taube ein paar Falkenfedern anklebt

Selektive Inflations-Wahrnehmung

Insgesamt hebt die EZB ihre Wachstumsprojektionen für dieses Jahr auf 5,0 nach zuvor 4,6 Prozent an. Für 2022 (4,6 nach zuvor 4,7 Prozent) und 2023 (2,1 Prozent) bleiben sie weitestgehend unverändert Prozent. Doch signalisiert eine auf hohem Niveau nachgebende Stimmung in der Industrie und bei Dienstleistern, dass die Konjunktur in der Eurozone an Dynamik verliert. Auch könnte die Rückkehr zur vor-coronalen Wirtschaftslage durch die Delta-Variante behindert werden.

Den jüngsten Inflationsanstieg auf drei Prozent betrachtet die EZB mit viel Ruhe. Zwar leugnen die Notenbanker einen gewissen Inflationsdruck nicht mehr beharrlich. Und mindestens aus deutscher Sicht erhält das EZB-Mantra einer bald wieder fallenden Inflation Risse. Der Status Chinas als Billigheimer für dort produzierende deutsche Firmen lässt erkennbar nach. Das erhöht den Kostendruck für deutsche Unternehmen ebenso wie langfristig kletternde Klimasteuern. Auch werden Unternehmen versuchen, eine Erhöhung des Mindestlohns an die Verbraucher weiterzugeben. Das nachgebende Arbeitskräfteangebot ist ohnehin ein Preistreiber.

Doch lässt die EZB nationale Entwicklungen links liegen, sie schaut auf die Eurozone als Ganzes. Und dabei sieht sie keine Gefahren einer nachhaltigen Inflationsbeschleunigung, einer sich selbst verstärkenden Spirale aus steigenden Löhnen und Verkaufspreisen. Tatsächlich signalisiert eine Beruhigung der Frachtraten gemäß Baltic Dry Index, dass inflationierende Sondereffekte durch Lieferengpässe - wenn auch nur allmählich und langsam - auslaufen, was zukünftiges Preisüberwälzungspotenzial verringert.

Vor diesem Hintergrund schätzt sie die Inflation nach auslaufenden Basiseffekten insgesamt rückläufig ein. Trotz Anhebung für 2021 (2,2 statt 1,9 Prozent), 2022 (1,7 statt 1,5 Prozent) und 2023 (1,5 statt 1,4 Prozent) bleiben ihre Preissteigerungsprojektionen insgesamt verhalten. Ihr Zwei-Prozent-Ziel sieht sie also längerfristig als gar nicht erreichbar an.

Damit verfehlt die EZB ihr "symmetrisches" Inflationsziel. Nach langem Unterschreiten ihres Inflationsziels ist ein Überschießen oberhalb von zwei Prozent laut Projektionen kaum möglich. Und selbst dieses zeitweilige Überschießen hätte schon zu keiner Leitzinserhöhung geführt. Überhaupt will die EZB die Leitzinsen gemäß ihrer neuen Strategie so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau belassen, bis die tatsächliche Inflationsrate dauerhaft zwei Prozent erreicht. Daher sind Zinssteigerungen der EZB vor 2024, wenn überhaupt, schlichtweg ausgeschlossen.

Wenn aus außerordentlichen pandemischen ordentliche permanente Anleiheaufkäufe werden Zwar hat die EZB beschlossen, die Anleiheaufkäufe unter ihrem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) moderat zu "rekalibrieren". Das scheint das europäische Synonym zum US-Tapering zu sein. In welchem konkreten Umfang verschweigt sie aber und verschafft sich damit größtmögliche Beinfreiheit. Da diese in den letzten Monaten aber schon geringer ausfielen (etwa 65 Mrd. Euro), ist die heutige Ankündigung eine Anpassung an die bereits praktizierte Realität. Und selbst wenn die EZB das Volumen wieder auf etwa 60 Mrd. Euro wie zu Jahresbeginn zurückfahren sollte, bleibt sie der dominante Gutmensch am Anleihemarkt. Ohnehin bleibt der Gesamtumfang dieses Programms mit 1.850 Mrd. Euro unverändert.

Eine konkrete Entscheidung zum "europäischen Tapering" des PEPP hat die EZB laut Lagarde auf die Jahresend-Sitzung am 16. Dezember verschoben. Selbst wenn PEPP wie geplant im März 2022 endet, ist im Anschluss mit einer Erhöhung konventioneller Anleiheaufkäufe (PSPP) zu rechnen. Alternativ könnte sie auch auf feste monatliche Beträge verzichten, um bei Bedarf Kreditzins drückend eingreifen.

Denn die Erhaltung "vorteilhafter Finanzierungskonditionen" hat angesichts der vielfältigen Aufgaben der EZB höchste Priorität. Neben der Bekämpfung der coronalen und strukturellen Konjunkturschwäche müssen ebenso der Klimaschutz, Infrastrukturmaßnahmen, die europäische Wettbewerbsfähigkeit und der politische Euro-Frieden finanziert werden. Mit nationalen Bordmitteln ist dies nicht mehr zu bewältigen ist. Ein Tapering der EZB ist damit nur eine stabilitätspolitische Scheindebatte. Die Staatsanleiherenditen in Europa haben verstanden: Sie sinken.

So hält sich die EZB übrigens das Problem einer exportbehindernden Euro-Aufwertung vom Hals. Tatsächlich setzt man an den Devisenterminmärkten auf Euro-Schwäche gegenüber US-Dollar.

Die Euro-Politik freut sich über die indirekte Zinskurvenkontrolle und festgenagelte Leitzinsen. EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hat eine straffere Geldpolitik der EZB bereits als "großen Fehler" bezeichnet.

Marktlage - Denkpause an den Aktienmärkten

Weltweit geben die Konjunkturerwartungen laut Investment-Beratungsfirma Sentix über alle Regionen hinweg nach. So wird im Trend auch Bremswirkung auf die Rohstoffpreise erzeugt, was Inflationsängste und geldpolitischen Handlungsdruck entlastet.

Auch im Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) wird nachlassende US-Wirtschaftsdynamik testiert. Daher hat auch der von der Citigroup ermittelte Inflation Surprise Index für die USA seinen historischen Zenit überschritten, der den ökonomischen Überraschungen mit Zeitverzögerung folgt.

Sentiment und Charttechnik DAX - Im Konsolidierungsmodus

Auch aus Sentimentsicht nimmt die Nervosität zu. Das bisherige Muster, wonach Kursrutscher als Einstiegsgelegenheit genutzt werden, setzte sich zuletzt nicht fort.

Die auf die Volatilität des US-Aktienmarkts berechnete Volatilität läuft den aktuellen Kursschwankungen bereits stark voraus und spricht gemäß historischem Parallelverlauf in den kommenden Wochen für verstärkte Schaukelbörsen.

Immerhin bewegt sich der Anteil von Optimisten abzüglich der Pessimisten am US-Aktienmarkt im neutralen Bereich und signalisiert kein markantes Korrekturpotenzial an den US-Aktienbörsen.

Auch die vergleichsweise hohe Investitionsquote von US-Fondsmanagern spricht nicht für nachhaltiges Ungemach.

Charttechnisch trifft der DAX auf der Unterseite bei 15.620 und 15.590 Punkten auf erste Unterstützungen. Bei fortlaufender Korrektur bieten die Marken bei 15.510 und 15.450 Halt. Auf dem Weg nach oben trifft der Index zunächst auf Widerstand bei 15.738 und 15.742. Darüber liegen weitere Hürden bei 15.755, 15.800 und 15.825 Punkten.

Der Autor dieses Artikels ist Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG.

Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums begann Robert Halver seinen beruflichen Werdegang zunächst als Wertpapieranalyst bei der Sparkasse Essen. Anschließend arbeitete er als Analyst und Aktienstratege bei der Privatbank Delbrück & Co in Frankfurt.

2001 wechselte Robert Halver zur Schweizer Privatbank Vontobel. Sein Aufgabenschwerpunkt war die Formulierung der Anlagestrategie der Vontobel Gruppe in Deutschland.

Seit 2008 leitet Herr Halver die Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG in Frankfurt. In dieser Funktion ist er auch für die Außendarstellung der Baader Bank tätig.

Robert Halver ist durch regelmäßige Medienauftritte, auf Fachveranstaltungen und Anlegermessen sowie durch Fachpublikationen und als Kolumnist präsent.