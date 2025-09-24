DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.279 -0,2%Nas22.575 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Hamas begrüßt Anerkennung eines palästinensischen Staates

23.09.25 20:20 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Terrororganisation Hamas begrüßt die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder. Nach Großbritannien und Kanada hatte am Montag unter anderem auch Frankreich Palästina als Staat anerkannt.

In einer Mitteilung von Hamas hieß es dazu, man begrüße "alle Positionen, die darauf abzielen, die Rechte unseres Volkes zu wahren und seine Bestrebungen zur Befreiung seines Landes und zur Rückkehr dorthin zu verwirklichen". Man schätze außerdem "die Aufrufe, die zionistische Besatzung palästinensischen Landes zu beenden, einen vollständig souveränen palästinensischen Staat zu errichten und unserem Volk die Ausübung aller seiner legitimen nationalen Rechte zu ermöglichen".

Die Hamas ist allerdings nie klar von ihrem Ziel der Zerstörung Israels und der Errichtung eines islamischen Staates auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina abgerückt. Die bei Demonstrationen häufig verwendete Parole "From the river to the sea, Palestine will be free" bezieht sich auf dieses Gebiet zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer. Darunter versteht die Hamas, dass der Staat Israel verschwinden soll.

Die Terrororganisation bekräftigte in der Mitteilung auch ihre Ablehnung der Forderungen nach Niederlegung der Waffen und sprach stattdessen von den "Waffen des Widerstands" als "legitimes nationales Recht" der Palästinenser. Dies gelte so lange, "bis die Besatzung endet und ein unabhängiger palästinensischer Staat mit Jerusalem als Hauptstadt gegründet wird".

Konkrete Grenzen eines künftigen Staates nannte die Organisation jedoch nicht und verwies auch nicht auf die Zweistaatenlösung - das von der internationalen Gemeinschaft geforderte friedliche Nebeneinander Israels und eines palästinensischen Staates.

Laut Umfragen lehnt eine Mehrheit der Palästinenser und der Israelis die Zweistaatenlösung inzwischen ab, während es in der Vergangenheit auf beiden Seiten eine Mehrheit für diese Idee gegeben hatte./mak/DP/men