HAMBORNER REIT-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Bei HAMBORNER REIT kam es am 03.05.2023 zu einem Insidertrade. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 05.05.2023. Karoff, Niclas, Vorstand, agierte mit Blick auf den HAMBORNER REIT-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 03.05.2023 2.000 Aktien zu je 7,00 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von HAMBORNER REIT nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,70 Prozent auf 7,02 EUR.

Die HAMBORNER REIT-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,10 Prozent im Plus bei 7,02 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 950 HAMBORNER REIT-Aktien. HAMBORNER REIT erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 568,59 Mio. Euro. 81.343.296 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor meldete HAMBORNER REIT, dass Karoff, Niclas am 03.05.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Das Portfolio von Karoff, Niclas verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 1.000 Anteile zu jeweils 6,99 EUR.

