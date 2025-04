Handelskrieg abgewendet?

Der US-Präsident erneut für heftige Kursbewegungen an den Märkten gesorgt. Das sind die neuesten Entwicklungen im Zollstreit.

Trump erklärt teilweise Zollpause mit Sorgen um Weltwirtschaft

US-Präsident Donald Trump, der einige der gerade in Kraft getretenen Zölle für 90 Tage ausgesetzt hat, hat als Grund dafür die wachsenden Sorge um die Wirtschaft genannt. "Sie waren dabei zu jubeln", sagte Trump auf die Frage, warum er die Zölle vorübergehend zurückgenommen hat. "Sie waren ein bisschen Yippie, ein bisschen ängstlich." "Noch ist nichts vorbei", erklärte Trump weiter und fügte hinzu, dass "jemand" die Schritte unternehmen müsse, die er unternommen habe. Er wies darauf hin, dass viele Länder bereit seien, mit den USA zu verhandeln - auch China, das weiterhin mit hohen Zöllen belegt ist. "Die Chinesen seien "stolze" Menschen und seien dabei, herauszufinden, wie sie mit den USA verhandeln könnten, sagte Trump.

US-Handelsminister: Handelsabkommen werden "einige Zeit" dauern

Nach den Worten von US-Handelsminister Howard Lutnick werden Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern nicht sofort zustande kommen. Die Abkommen würden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Lutnick am Mittwoch in einem Interview mit Fox News. "Wir werden in den nächsten 90 Tagen viel erreichen." Lutnick fügte hinzu, dass er und US-Finanzminister Scott Bessent mit den Ländern, die eine Einigung anstrebten, verhandeln würden. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die gerade erst in Kraft getretenen Strafzölle für fast alle Länder für die Dauer von 90 Tagen ausgesetzt.

China erörtert Konjunkturprogramme - Agentur

Chinas Spitzenpolitiker wollen sich einem Agenturbericht zufolge am Donnerstag treffen, um zusätzliche Konjunkturmaßnahmen wegen der hohen US-Zölle zu erörtern. Die Sitzung werde sich auf Unterstützungsmaßnahmen für den Wohnungsbau, Verbraucherausgaben und technologische Innovationen konzentrieren, sagten informierte Personen der Agentur Bloomberg. Die Finanzaufsichtsbehörden und andere Regierungsstellen werden sich ebenfalls treffen, um Schritte zur Stabilisierung der Märkte zu erörtern.

Trump kann sich weitere Erhöhung von China-Zöllen nicht vorstellen

US-Präsident Donald Trump kann sich nach eigener Aussage nicht vorstellen, die Zölle auf China über die von ihm verhängten 125 Prozent hinaus zu erhöhen. "Ich kann es mir nicht vorstellen", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. "Ich glaube nicht, dass ich es tun muss."

China will Gespräche mit der EU vorantreiben

China will die Gespräche mit der Europäischen Union über verschiedene brisante Themen beschleunigen, weil Peking angesichts der eskalierenden Spannungen mit den USA engere Beziehungen zu seinen Handelspartnern aufbauen will. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums führte der chinesische Handelsminister Wang Wentao am Dienstag eine Videokonferenz mit dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, durch. Während des Gesprächs erörterten beide Seiten eine Reihe von bilateralen Handelsfragen, darunter auch Elektrofahrzeuge, sowie die so genannten reziproken Zölle von US-Präsident Trump. Beide haben vereinbart, Konsultationen über den Marktzugang aufzunehmen und unverzüglich Verhandlungen über Preisverpflichtungen für Elektrofahrzeuge zu führen. Sie sprachen auch über die Zusammenarbeit bei Investitionen in der Autoindustrie.

Villeroy: Zollpause "erster Schritt zurück zur wirtschaftlichen Vernunft"

Der Chef der französischen Zentralbank, François Villeroy de Galhau, hat die Entscheidung von Präsident Donald Trump zum zeitweisen Aussetzen der Zölle begrüßt und als ersten Schritt zurück zu wirtschaftlicher Vernunft bezeichnet. Die Unvorhersehbarkeit der amerikanischen Politik habe das Wachstum zwar negativ beeinflusst, "aber heute Abend wirkt sich diese Unvorhersehbarkeit positiv aus, und wir haben einige Nachrichten, die nicht so schlecht sind wie erwartet", sagte er in einem französischen Fernsehinterview.

Nur wenige Minuten zuvor hatte der französische Finanzminister Eric Lombard die Unvorhersehbarkeit verantwortlich gemacht, dass die Regierung nun ein langsameres Wirtschaftswachstum in Frankreich für 2025 erwarte. Er fügte jedoch hinzu, dass die französische BIP-Prognose, die nun bei 0,7 Prozent Wachstum im Jahr 2025 liegt, gegenüber der vorherigen Prognose von 0,9 Prozent Wachstum, nach oben korrigiert werden könnte. "Es hängt wirklich von den Verhandlungen ab, die mit Amerika beginnen werden", sagte Lombard. "Wenn wir es schaffen, die Zölle wieder zu senken, könnten wir sogar besser abschneiden.

Von der Leyen: Trumps Einlenken ein 'wichtiger Schritt'

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt das teilweise Einlenken von US-Präsident Donald Trump im internationalen Zollkonflikt. Es sei ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Wirtschaft, teilte sie mit. "Klare, vorhersehbare Bedingungen sind für das Funktionieren von Handel und Lieferketten unerlässlich." Die Europäische Union setze sich weiterhin für konstruktive Verhandlungen mit den USA ein, mit dem Ziel, einen reibungslosen und für beide Seiten vorteilhaften Handel zu erreichen.

Trumps Hin und Her

Zuvor hatte Trump nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten überraschend entschieden, vielen Staaten 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren. Allerdings ging er mit zusätzlicher Härte gegen China vor und erhöhte die Abgaben auf chinesische Einfuhren noch weiter. Sein Hin und Her bei den Zöllen ruft viel Kritik hervor.

Europa konzentriere sich weiterhin auf die Diversifizierung seiner Handelspartnerschaften, daneben werde verstärkt an der Beseitigung von Schranken im Binnenmarkt gearbeitet. "Diese Krise hat eines deutlich gemacht: In Zeiten der Ungewissheit ist der Binnenmarkt unser Anker für Stabilität und Widerstandsfähigkeit."

EU-Staaten stimmen für Gegenzölle

Als Reaktion auf die von Trump angeordneten Zölle hatten die EU-Staaten am Mittwoch den Weg für erste Gegenzölle zwischen 10 und 25 Prozent freigemacht, die am 15. April in Kraft treten sollen.

Taiwan bereit für Zoll-Verhandlungen mit Trump<

Taiwan sieht sich für Verhandlungen über Zölle mit den USA gut vorbereitet. Die ostasiatische Inselrepublik habe Kommunikationskanäle mit Washington eingerichtet, sagte Taiwans Außenminister Lin Chia-lung. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte 90-Tage-Pause der wechselseitigen Zölle ermögliche es, Gespräche über die Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Taiwan und den USA zu führen.

Die USA sind Taiwans wichtigster Verbündeter in der Auseinandersetzung mit China. Vor Reportern sagte Lin, dass sich Taiwan durch eine Partnerschaft mit den USA inmitten der Umstrukturierung globaler Lieferketten "eine vorteilhaftere und wirtschaftlich stabilere Position sichern könnte", was die Beziehungen beider Länder verbessern und schützen würde.

Taiwans Präsident offen für null Zölle

Lin verwies darauf, dass Taiwans Investitionen in den USA zusammen 100 Milliarden US-Dollar überschritten und 400.000 Arbeitsplätze geschaffen hätten. Zu den Investitionen gehören die Werke der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing und GlobalWafers sowie Käufe von Erdgas und landwirtschaftlichen Produkten.

Parallel betonte auch Taiwans Präsident Lai Ching-te in einem Gastbeitrag für die Finanznachrichten-Agentur Bloomberg Taiwans Willen zu neuen Investitionen und die Bereitschaft, Zölle auf null zu reduzieren.

Spannungen in Pazifik-Region

Taiwan gehört weltweit zu den wichtigsten Lieferanten von Halbeitern. Spannungen mit China lassen allerdings immer wieder Sorgen vor einem Konflikt aufkommen. Peking zählt die unabhängig regierte Inselrepublik zum chinesischen Territorium und will sie an sich binden.

Ein Krieg würde sich massiv auf den globalen Handel auswirken, auch weil wichtige Schifffahrtsrouten durch die Region verlaufen. Zudem verpflichteten sich die USA als Taiwans wichtigster Verbündeter die Verteidigung des Landes zu unterstützen.

EU setzt Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft

Die EU will die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft setzen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Reaktion auf die jüngste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump an, bestimmte Zölle auszusetzen.

Trump hatte nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten überraschend entschieden, vielen Staaten 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren. Allerdings ging er mit zusätzlicher Härte gegen China vor und erhöhte die Abgaben auf chinesische Einfuhren noch weiter.

Verhandlungen eine Chance geben

Von der Leyen teilte mit: "Wir haben die Ankündigung von Präsident Trump zur Kenntnis genommen. Wir wollen Verhandlungen eine Chance geben." Die EU-Gegenmaßnahmen seien von den Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt worden, sollen aber für 90 Tage ausgesetzt werden. Eigentlich hätten erste Maßnahmen kommende Woche angewendet werden sollen.

Von der Leyen betonte: "Wenn die Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen in Kraft treten." Zudem liefen Vorbereitungsarbeiten für weitere Gegenmaßnahmen. Alle Optionen lägen auf dem Tisch.

Die EU-Staaten hatten am Mittwoch den Weg für erste Gegenzölle zwischen 10 und 25 Prozent als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle freigemacht. Ab Mitte April sollten unter anderem Sonderabgaben für Jeans und Motorräder aus den USA greifen.

Weitere Gegenzölle sollten Mitte Mai und Ende des Jahres erhoben werden - was unter anderem Lebensmittel wie Rindfleisch, Geflügel und Zitrusfrüchte wie Orangen und Grapefruits betroffen hätte.

Zollstreit: China will weniger US-Filme zeigen

Im Zollstreit mit den USA greift China auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Die Pekinger Filmaufsichtsbehörde werde die Zahl der importierten US-Filme "moderat reduzieren", berichtete der Staatssender CCTV.

Die "unrechtmäßige" Verhängung von Zöllen durch die US-Regierung gegenüber China werde "unweigerlich die Beliebtheit amerikanischer Filme beim heimischen Publikum weiter verringern", zitierte CCTV einen Sprecher der Behörde. Stattdessen sollen vermehrt Filme aus aller Welt gezeigt werden.

In China gilt auch bisher schon ein Quoten-System für Filme aus dem Ausland. Zudem müssen Filme vor der Ausstrahlung die chinesische Zensur durchlaufen.

Zuvor waren am Dienstag die angekündigten chinesischen Vergeltungszölle auf US-Importe offiziell in Kraft getreten. Für Einfuhren nach China aus den USA gilt damit nun ein Zusatzzoll von 84 Prozent.

China will sich nicht erpressen lassen

Bislang erfolgte aus Peking aber noch keine weiter Zoll-Erhöhung auf die bereits nächste Eskalationsstufe der USA. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Zölle auf Importe aus China noch weiter auf 125 Prozent zu erhöhen, während er gleichzeitig für andere Länder bestimmte Zölle vorübergehend aussetzte.

Trump begründete den Schritt damit, dass China den Weltmärkten gegenüber "mangelnden Respekt" entgegenbringe. Peking hatte zuvor als Reaktion auf die US-Zollankündigungen der vergangenen Tage klargemacht, dass es im Zollstreit bereit sei, "bis zum Ende zu kämpfen", und warf den USA Erpressung vor.

Redaktion finanzen.net mit Material von DOW JONES und dpa-AFX