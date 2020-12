Trump mit schwarzer Liste für China: Analyst warnt vor Folgen für US-Anleger

• Trump hinterlässt im Handelskrieg verbrannte Erde• Schwarze Liste wird ausgeweitet• Folgen für US-Anleger?

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat das Verhältnis beider Länder in den vergangenen Jahren empfindlich belastet. Donald Trump war auf Kollisionskurs mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gegangen. Und auch seit absehbar ist, dass er keine zweite Amtszeit bekommen wird, bleibt er seiner Linie China gegenüber treu und verschärft den Druck sogar noch zusätzlich.

Mehr chinesische Unternehmen auf der schwarzen Liste

Nur wenige Wochen bevor sein Amtsnachfolger Joe Biden offiziell die Amtsgeschäfte übernehmen wird, kündigte Donald Trump an, weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste mutmaßlicher chinesischer Militärunternehmen zu setzen. Betroffen waren dieses Mal der größte chinesische Chipkonzern SMIC sowie der Ölriese CNOOC, zudem wurde durch das US-Verteidigungsministerium auch China Construction Technology sowie China International Engineering Consulting auf die Liste gesetzt, was die Summe der Listenplätze auf 35 erhöht. US-Anlegern ist es ab November 2021 untersagt, Aktien der betroffenen Unternehmen zu erwerben.

Darüber hinaus existiere ein separater Listenentwurf mit 89 Unternehmen aus China, die mutmaßlich Beziehungen zum chinesischen Militär haben sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters jüngst. Ein Platz auf der Liste würde die betroffenen Unternehmen daran hindern, amerikanische Waren und Technologien zu erwerben, zitiert die Agentur aus dem Entwurf.

Während Trump den Konflikt mit den Chinesen mit dieser Maßnahme weiter anheizt und dabei bewusst in Kauf nimmt, seinem Amtsnachfolger im China-Konflikt verbrannte Erde zu hinterlassen, warnt ein Analyst nun konkret davor, dass auch US-Anleger die Leidtragenden der neuen Entwicklungen sein könnten.

Analyst warnt vor den Folgen