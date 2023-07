Handelszeiten

Anleger können rund um die Uhr in verschiedenen Märkten investieren und handeln, was zu einem globalen 24-Stunden-Handel führt. Die weltweiten Börsen sind zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Doch nicht an allen Tagen im Jahr ist der Börsenhandel möglich.

• Frankfurter Börse an wenigen Feiertagen geschlossen

• An den restlichen Feiertagen handelt die Börse wie gewohnt

• Ostern und Weihnachten ruhigere Zeit

Handelstage an den Deutschen Börsen

Die Börsenplätze dieser Welt veröffentlichen in aller Regel eigene Handelskalender, dort kann man einsehen, wann der Handel stattfindet und wann nicht. Die Feiertage unterscheiden sich dabei nicht nur von Land zu Land, sondern auch innerhalb Deutschlands zwischen den Bundesländern. An gesetzlichen Feiertagen sind die Börsen laut Handelsblatt aber normalerweise geschlossen.

Um den Jahreswechsel: Wann der Handel in Deutschland ausbleibt

Üblicherweise sind die Börsenplätze hierzulande zum Jahreswechsel nur bedingt aktiv, Silvester und der Neujahrstag sind also handelsfrei. Während der 31. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt und entsprechend nicht mit Unregelmäßigkeiten einhergeht, sieht es mit dem 01. Januar im nächsten Jahr anders aus. Dieser fällt auf einen Montag und ist ebenfalls handelsfrei.

Ähnlich ist es auch wenige Tage vor dem Jahreswechsel, um Weihnachten geht es an den deutschen Börsen meist ein wenig geruhsamer zu. Dabei ist nicht nur Heiligabend, der 24. Dezember ein handelsfreier Tag, sondern auch die beiden darauffolgenden Weihnachtsfeiertage, sprich der 25. sowie 26. Dezember.

Die Osterwochen: Handelsfreie Tage

Auch zur Osterzeit ist der Handel an deutschen Börsenplätzen eingeschränkt. Am Karfreitag, dem 7. April fanden dieses Jahr keine Börsenaktivitäten statt. Für Christen ein Tag der Besinnung, der Buße und der Trauer - ein ohnehin ruhiger Tag in Deutschland.

Nur wenig später folgt der Ostermontag, er schließt immer direkt am Ostersonntag an und stellt im christlichen Glauben den Auferstehungstag von Jesu Christi dar. Auch an diesem Tag bleibt es an den deutschen Börsen ruhig. Im Jahr 2023 fiel der Ostermontag auf den 10. April.

Tag der Arbeit: Internationaler Feiertag sorgt für geringen Handel

Der erste Mai, auch bekannt als Tag der Arbeit, feiert die Arbeiterbewegung. Bedeutung soll dieser Tag also allem voran für die Arbeitnehmer dieser Welt haben. Als Feiertag bleiben also viele Geschäfte, Banken und Börsen geschlossen.

Redaktion finanzen.net