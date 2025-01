So entwickelt sich Hannover Rück

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursplus

02.01.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 245,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 245,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 245,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,00 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.397 Stück gehandelt. Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,10 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,65 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 272,57 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt. Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Dezember einstuften Schwacher Handel: DAX beginnt Handel in der Verlustzone Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

