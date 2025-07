Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 264,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 264,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 264,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 11.984 Aktien.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 10,75 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Mit Abgaben von 20,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 299,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,63 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,96 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

