Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 269,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 269,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.256 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 8,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,21 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,07 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

