Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 268,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.484 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 8,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 28,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,88 EUR an.

Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,07 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

