Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 144,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 144,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 141,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.938 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 131,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,40 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 04.08.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.008,90 EUR umgesetzt, gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. Am 09.08.2023 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,13 EUR je Hannover Rück-Aktie.

