Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Mittag ein

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 213,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 213,90 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 208,90 EUR. Bei 212,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 70.564 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. 19,96 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,70 EUR ab. Abschläge von 11,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,13 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,67 EUR je Hannover Rück-Aktie.

