Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 255,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 255,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 252,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,80 EUR. Bisher wurden heute 38.047 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 09.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR ab. Mit Abgaben von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,57 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 265,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,09 EUR je Aktie.

