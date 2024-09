Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 253,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 253,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 254,40 EUR. Bei 253,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 20.868 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 261,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.11.2023 Kursverluste bis auf 196,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

