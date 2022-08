Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Vormittag

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 147,15 EUR nach. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,75 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,15 EUR. Bisher wurden heute 2.036 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,78 EUR an.

Am 04.08.2022 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,19 EUR gegenüber 3,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.008,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6.655,30 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,14 EUR je Aktie.

