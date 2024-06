Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 232,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 232,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 235,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,30 EUR nach. Mit einem Wert von 233,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 19.652 Aktien.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 10,32 Prozent wieder erreichen. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 184,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,97 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,42 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verdient

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot