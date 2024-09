Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag tiefer

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 252,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 252,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 252,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.957 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,32 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 196,25 EUR. Dieser Wert wurde am 09.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 265,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

