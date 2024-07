Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Kurs der Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 240,50 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 240,50 EUR. Bei 240,70 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,80 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.113 Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.07.2023 bei 188,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 27,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,94 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,00 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

