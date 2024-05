Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 224,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 224,50 EUR. Bei 224,50 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 224,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.404 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,35 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 17,88 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,96 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingebracht