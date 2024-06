Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag schwächer

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 236,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 236,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 238,00 EUR. Zuletzt wechselten 41.123 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,02 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,50 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

