Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 227,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 226,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.550 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 12,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 188,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 17,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,13 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 7,22 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone