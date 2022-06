Konkurrenz für Netflix & Co.: Paramount+ drängt auf deutschen Streamingmarkt

Die Tochter des US-Unternehmens Paramount produziert mehrere eigene Serien für das hiesige Publikum, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte.

Der Cyber-Thriller "A Thin Line" zum Beispiel dreht sich um die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die als Hackerinnen alles daran setzen, Umweltverbrechen aufzudecken. Als sie einen Regierungsserver knacken, wird die introvertierte Programmiererin Anna verhaftet, während die charismatische und manipulative Benni im Untergrund verschwindet. Serienschöpfer sind Jakob und Jonas Weydemann ("Systemsprenger")

Paramount+ ist eine Tochter des Medienriesen Paramount, der in Deutschland schon die Sender Nick, MTV und Comedy Central betreibt. Den Streamingdienst gibt es bisher etwa in den USA, in Kanada, in Australien und von Mittwoch an auch in Großbritannien. Außerhalb der Vereinigten Staaten bietet Paramount+ fast 9000 Stunden Inhalte - von Kindersendungen über Realityshows, Kinofilmen und Eigenproduktionen bis hin zu Serien, Dramen und Sitcoms von CBS und Showtime.

Der neue Dienst wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Dezember online und über die App Paramount+ zum monatlichen Preis von 7,99 Euro verfügbar sein. Als großes internationales Serienprojekt hat Paramount+ die Simon-Beckett-Verfilmung "Die Chemie des Todes" in der Mache. Mit dabei in dem sechsteiligen Thriller sind Harry Treadaway ("Penny Dreadful") und Katie Leung ("The Wheel of Time").

In Deutschland kämpfen bisher unter anderem schon Sky, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ um die Gunst der Kunden.

