Gelegenheit voraus?

Auch diverse Wasserstoff-Aktien sind zuletzt deutlich nach oben geklettert und offenbaren Anzeichen einer Überhitzung. Allerdings sollte man nicht zu dem pauschalen Ergebnis kommen, dass alle Aktien teuer sind. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Titel, der es bislang nicht ins Rampenlicht geschafft hat. Dennoch gilt es insgesamt darauf zu achten, ob der Aktienmarkt bereits seinen Zenit erreicht hat oder ob die nächste Rally bevorsteht!

Stimmung mahnt zur Vorsicht!

Die führenden westlichen Aktienmärkte treten nach wie vor auf der Stelle, was im Hinblick auf die wirtschaftliche Problematik, die sich aus der Corona-Pandemie ergibt, auch nicht verwundert. Der Stimmung hat dies allerdings nicht geschadet, so werden die Akteure doch zunehmend optimistischer. Zwar ist noch keine wirkliche Euphorie auszumachen, der zuletzt aufgetretene Stimmungsaufschwung mahnt aber zumindest etwas zur Vorsicht.

Und was macht die Saisonalität?

In der Regel ist der Januar und der Februar von einer uneinheitlichen Tendenz geprägt, die selten klare Trenddynamik offenbart. Spannender wird es dann wieder ab Mitte März. So kommt es häufig vor, dass dann eine Rally startet, die bis Ende April anhält. Insofern könnte es daher gut sein, dass der Aktienmarkt vorerst weiter unter entsprechenden Schwankungen seitwärts verläuft. Auch die Befürchtungen, dass in diesem Jahr Konjunkturprogramme zurückgefahren oder in den USA Steuern erhöht werden, dürften einem weiteren Anstieg zunächst entgegenstehen. Gefährlich sehen dabei vor allem die Highflyer der vergangenen Wochen aus, die sich auch unter fundamentalen Gesichtspunkten weit von der Realität entfernt haben. Hier sollte ein kurzfristiger Rücksetzer nicht überraschen. Betrachtet man dies aber positiv, so ergeben sich durch einen Rücksetzer in den kommenden Wochen auch wieder Kaufkurse. Dennoch sollten die vorhandenen Konjunkturprogramme und damit das viele günstige Geld eine weitere Rally am Aktienmarkt unterstützen.

Stephan Feuerstein

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse.