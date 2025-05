Hegseth warnt Iran wegen Unterstützung der Huthi

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Iran vor Konsequenzen wegen der Unterstützung der islamistischen Huthi-Miliz im Jemen gewarnt. "Wir sehen eure todbringende Unterstützung der Huthi. Wir wissen genau, was ihr tut", schrieb Hegseth auf der Nachrichtenplattform X. "Ihr wisst ganz genau, wozu das US-Militär in der Lage ist - und ihr wurdet gewarnt. Ihr werdet die Konsequenzen tragen müssen, zu der Zeit und an dem Ort, den wir wählen." Erst am Dienstag hatten die Streitkräfte der USA und Großbritanniens bei einem gemeinsamen Einsatz eine Drohnen-Fabrik der Huthi im Jemen angegriffen.

Die Huthi-Miliz kämpft mit der international anerkannten Regierung im Jemen um die Macht und kontrollieren neben der Hauptstadt Sanaa auch weitere Regionen des Landes. Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas im Oktober 2023 greift sie aus Solidarität mit der palästinensischen Terrororganisation zudem immer wieder Schiffe mit Israel-Bezug im Roten Meer an. Die Gruppe wird ebenso wie die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon von Israels Erzfeind Iran unterstützt./dde/DP/zb