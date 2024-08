Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 88,82 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 88,82 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,84 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.719 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 36,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,26 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

