Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 136,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 136,60 EUR. Bei 137,30 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.411 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,30 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.02.2024 bei 81,94 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 66,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,79 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,25 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

