HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Dienstagnachmittag gefragt

Das Papier von HelloFresh konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 46,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HelloFresh-Aktie bei 46,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 872.546 HelloFresh-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 110,58 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 33,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 27,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,41 EUR für die HelloFresh-Aktie aus.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,11 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 08.03.2023.

In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

