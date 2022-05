HelloFresh Aktie News: Anleger schicken HelloFresh am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 36,43 EUR

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die HelloFresh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 37,42 EUR ab. Die HelloFresh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,23 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 864.573 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,50 EUR. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 61,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 18,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HelloFresh-Aktie bei 75,61 EUR.

HelloFresh gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.915,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.442,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Die HelloFresh-Bilanz für Q2 2022 wird am 15.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 09.05.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je HelloFresh-Aktie.

