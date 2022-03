HelloFresh Aktie News: Anleger schicken HelloFresh auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 36,78 EUR

-1,89% Charts

News

Analysen

Die HelloFresh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 36,65 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.619 Punkten tendiert. Die HelloFresh-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,60 EUR nach. Bei 37,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.113 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,41 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,81 EUR. Den erwarteten Gewinn je HelloFresh-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,06 EUR fest.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Kurze Kurserholung: HelloFresh- und Delivery Hero-Aktien erneut unter Druck

HelloFresh-Aktie schlussendlich mit Gewinnmitnahmen: HelloFresh legt 2021 Umsatzsprung hin - 2022er-Ziele bestätigt

Ausblick: HelloFresh zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE