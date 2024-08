HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochvormittag gesucht

HelloFresh im Fokus

Die Aktie von HelloFresh zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die HelloFresh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 6,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HelloFresh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 6,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HelloFresh-Aktie bei 6,51 EUR. Bei 6,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 152.620 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,36 EUR erreichte der Titel am 16.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 429,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Am 28.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten HelloFresh-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,24 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 25.04.2024. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte HelloFresh am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HelloFresh einen Gewinn von 0,388 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

