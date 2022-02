HelloFresh Aktie News: HelloFresh verteuert sich

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 51,88 EUR

Die HelloFresh-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 52,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.403 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die HelloFresh-Aktie bei 52,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.893 HelloFresh-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,50 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,74 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2022 erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,34 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je HelloFresh-Aktie.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

