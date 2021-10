HelloFresh Aktie News: HelloFresh mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 76,36 EUR

Zuletzt ging es für die HelloFresh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 75,68 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.682 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Das Tagestief markierte die HelloFresh-Aktie bei 75,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.673 HelloFresh-Aktien.

Am 25.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,38 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2020 bei 38,02 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,34 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

