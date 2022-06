HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 31,32 EUR

Die Aktie notierte um 30.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 30,96 EUR. Die HelloFresh-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,60 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,78 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 42.213 Aktien.

Bei 97,50 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 27,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,58 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,61 EUR aus.

HelloFresh gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 1.915,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 72,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von HelloFresh wird am 15.08.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 15.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je HelloFresh-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,93 EUR fest.

