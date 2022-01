HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert nordwärts

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 56,94 EUR

Zuletzt stieg die HelloFresh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 56,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die HelloFresh-Aktie bei 57,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,20 EUR. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.128 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 25.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,12 EUR. In der HelloFresh-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

