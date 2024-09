Henkel vz Aktie News: Anleger greifen bei Henkel vz am Nachmittag zu

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 82,88 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 82,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.135 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,51 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,89 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,32 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

