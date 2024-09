Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 82,94 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 82,94 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.034 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,38 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,57 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Aktie aus.

