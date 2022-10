Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 62,02 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 62,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.159 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 25,64 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 15.08.2022. Der Umsatz lag bei 5.271,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

