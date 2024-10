Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 82,94 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 82,94 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,42 EUR zu. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,94 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,00 EUR. Bisher wurden heute 5.888 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 3,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 66,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 19,89 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,20 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag