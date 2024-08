Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 79,10 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 79,10 EUR zu. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 79,02 EUR zu. Bei 77,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.696 Stück gehandelt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 8,39 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,20 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,24 EUR fest.

