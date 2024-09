Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,00 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,5 Prozent auf 80,00 EUR nach. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 79,82 EUR ein. Bei 80,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.622 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 17,65 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,44 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie rutscht ab: Jefferies senkt Rating für Henkel - Kursziel reduziert, Umsatzwachstum unsicher

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell