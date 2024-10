Henkel vz Aktie News: Anleger greifen bei Henkel vz am Mittwochmittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 84,08 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 84,08 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.875 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 66,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,98 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,20 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,33 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag