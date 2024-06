Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 83,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 83,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,82 EUR. Bei 83,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.974 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 2,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,10 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,55 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,09 EUR je Aktie.

