Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Henkel vz im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 82,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,76 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,06 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 82,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,96 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 43.393 Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 66,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,33 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,33 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht

Henkel-Aktie sinkt: Schließung von letztem Werk in Ostdeutschland

Henkel vz-Analyse: Warburg Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Hold in neuer Analyse