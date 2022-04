Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 62,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 63,10 EUR. Bei 62,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.244 Henkel vz-Aktien.

Bei 97,18 EUR markierte der Titel am 30.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 35,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2022 (57,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,03 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,86 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 23.02.2022. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent auf 5.048,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.765,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 05.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,73 EUR fest.

