Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Donnerstagmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 0,371 EUR.

Um 11:59 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 5,1 Prozent auf 0,371 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,371 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,391 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 114.518 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 183,401 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,365 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 1,619 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 514,89 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 378,55 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net