Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr um 2,6 Prozent auf 0,156 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,157 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 448.138 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 85,143 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 40,064 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 229,63 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net