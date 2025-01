Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 16,5 Prozent auf 0,228 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr mit Abschlägen von 16,5 Prozent bei 0,228 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,226 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,269 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.137.806 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. 361,538 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,226 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,879 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,400 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net