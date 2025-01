Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 0,259 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 0,259 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,264 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,251 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 197.496 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 305,405 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,226 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 12,934 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,405 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net