Hextar Global Bhd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hextar Global Bhd Registered hat am 22.02.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,8 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,8 Millionen MYR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,054 MYR, nach 0,003 MYR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 417,60 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte Hextar Global Bhd Registered 337,30 Millionen MYR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,057 MYR und einen Umsatz von 405,20 Millionen MYR in Aussicht gestellt.

